THÉÂTRE « IL A FALLU QUE JE M'ARRANGE… » Saint-Cosme-en-Vairais, 21 janvier 2022

THÉÂTRE « IL A FALLU QUE JE M’ARRANGE… » Salle Atlantis Place Saint-Damien Saint-Cosme-en-Vairais

2022-01-21 21:00:00 – 2022-01-21 22:30:00 Salle Atlantis Place Saint-Damien

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais

EUR 13 14 Sébastien Pichereau ne manque pas d’humour. Mais c’est aussi un homme sensible aux grandes causes, qui a à cœur d’interpeller, faire passer des messages à travers sa plume.

« Il a fallu que je m’arrange » est une pièce évoquant l’avortement, à l’époque où il était illégal.

Vous allez pouvoir suivre l’histoire de Mathilde, 19 ans. Elle est étudiante et elle est amoureuse de Paul, qui a le même âge qu’elle. Mathilde tombe enceinte, et va devoir l’annoncer à son entourage.

Pour donner vie à la pièce, produite par la compagnie Etinc’Lance, Sébastien Pichereau travaille avec quatre comédiens de talent : Mia Mallet (présidente de Mamers en Mars et élève au conservatoire d’art dramatique de Caen) joue le rôle de Mathilde, Thibault Guillocher (président de Mamers en Scène) incarne Lucien, Estelle Transon et Ewenn Carpentier jouent respectivement les rôles de Martine (la mère) et Paul (le petit ami).

+33 6 16 86 59 74

