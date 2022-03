Théâtre Ies vendredis matin de 10h00 à 12h00 APATD Paris Catégorie d’évènement: Paris

Théâtre Ies vendredis matin de 10h00 à 12h00 APATD, 1 avril 2022, Paris. Théâtre Ies vendredis matin de 10h00 à 12h00

du vendredi 1 avril au vendredi 24 juin à APATD

_Animé par une comédienne_ A travers le rire et sans autre ambition que le plaisir, des exercices ludiques sont proposés pour élargir et entrainer : La respiration, la concentration, l’attention, la diction, la voix, l’écoute, la mémoire, la créativité … **Cycle du 2ème trimestre du Vendredi 01 Avril au Vendredi 24 Juin** ATD APATD 12 rue Georges Thill – 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T12:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T12:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T12:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T12:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T12:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T12:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T12:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T12:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T12:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu APATD Adresse 12 rue Georges Thill – 75019 Paris Ville Paris lieuville APATD Paris

APATD Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Théâtre Ies vendredis matin de 10h00 à 12h00 APATD 2022-04-01 was last modified: by Théâtre Ies vendredis matin de 10h00 à 12h00 APATD APATD 1 avril 2022 APATD Paris Paris

Paris