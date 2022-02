THEATRE « ICI OU (PAS) LA » AU QUATRAIN A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Loire-Atlantique

THEATRE « ICI OU (PAS) LA » AU QUATRAIN A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine, 27 février 2022, Haute-Goulaine. THEATRE « ICI OU (PAS) LA » AU QUATRAIN A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine

2022-02-27 – 2022-02-27

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine EUR ici ou (pas) là aborde la peur de ne trouver sa place ni dans son corps en

perpétuelle transformation ni dans les espaces qui nous entourent. Devenir

un être unique, certes, mais à quel prix, et où ? Aspirer à… Ou être aspiré ?

Être enfin là pour laisser arriver l’autre. Haute-Goulaine

