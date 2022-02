THÉÂTRE : “I KILLED THE MONSTER” Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

THÉÂTRE : "I KILLED THE MONSTER" Salle des Bourdons Rue du Stade Vigneulles-lès-Hattonchâtel

2022-03-12

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel De et avec Gildwen Peronno. RoiZIZO Théâtre – Bretagne. Théâtre d’objets – À partir de 9 ans – 30 min. Une fable sur l’accueil de la différence en général et celle de la maladie mentale en particulier. Dans le village de Brognon, tout est calme. Sauf Daniel, qui est un peu agité du bocal… il a reçu un médicament expérimental, venu des US, cela ne peut que lui faire du bien. Tout va bien… mais où donc est passé le chien du vieux Jean-Marie ? Une lampe à abat-jour, une table et un tiroir, il n’en faut pas davantage pour inviter le cinéma de série B sur la scène du théâtre. En une succession de vignettes qui s’enchaînent à un rythme effréné, la réalité se délite peu à peu et les massacres se succèdent… pour la plus grande joie des spectateurs, puisque le traitement est résolument burlesque. Gildwen Peronno signe un spectacle librement inspiré d’une chanson de Daniel Johnston. Le théâtre d’objet est ici le ressort d’effets comiques tous azimuts : déformations, substitutions, échelles télescopées, la farandole des objets du quotidien sert un conte désopilant, mais aussi inquiétant. Une fable sur l’accueil de la différence en général et celle de la maladie mentale en particulier. martine@semeursdarts.com +33 6 63 59 55 10 https://semeursdarts.com/ Semeurs d’Arts

