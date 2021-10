THÉÂTRE Hussigny-Godbrange, 30 octobre 2021, Hussigny-Godbrange. THÉÂTRE 2021-10-30 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-30 20:00:00 20:00:00 Salle des fêtes Louis Aragon 5 rue Hôpital

Hussigny-Godbrange Meurthe-et-Moselle Hussigny-Godbrange 10 EUR Pièce de théâtre “Un p’tit coin de paradis” par la Compagnie Les Uns Les Unes.

29 octobre 1981, Brassens casse sa pipe. Il arrive au paradis des poètes et de la chanson. Saint Pierre lui a préparé son dossier d’enregistrement et l’attend. Problème, Georges ne l’entend pas de cette oreille et refuse d’entrer. Le saint portier essaie de le convaincre. Arguments contre arguments, à travers l’examen de la vie et des écrits du chanteur, les deux personnages s’affrontent en un duel verbal aussi instructif que drôle.

Prévente à la mairie de Hussigny-Godbrange. +33 3 82 44 40 16 Mairie de Hussigny-Godbrange dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT DU PAYS DE LONGWY

Détails Catégories d’évènement: Hussigny-Godbrange, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Hussigny-Godbrange Adresse Salle des fêtes Louis Aragon 5 rue Hôpital Ville Hussigny-Godbrange lieuville 49.49313#5.87014