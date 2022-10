Théâtre humour – Le Discours – Simon Astier Pont-l’Abbé, 10 mars 2023, Pont-l'Abbé.

Théâtre humour – Le Discours – Simon Astier

Le Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistre Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell

2023-03-10 – 2023-03-10

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell

Pont-l’Abbé

Finistre

Pont-l’Abbé

Adrien a 40 ans. Chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans, Sophie, sa sœur, lui offre une encyclopédie. Et bah ça fait trente-deux, quand même. Mais aujourd’hui il y a plus grave.

Adrien dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage. Ludo voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour le rassurer il lui conseille de faire quelque chose de simple, et qu’il est sûr que ça va être merveilleux.

Adrien a bien entendu… On n’attend pas de lui un simple discours. Non. On attend de lui quelque chose de « merveilleux. ».

Adapté de la BD de FabCaro, venez découvrir le 1er seul en scène de l’excellent Simon Astier, déjà vu dans les célèbres séries Kaamelot et Hero Corp.

Interprétation / Adaptation : Simon Astier. Mise en scène : Catherine Schaub

+33 2 98 66 00 40

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2022-09-28 par