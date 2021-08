Théatre Humour – Le champs des possibles Espace Culturel Ste Anne, 27 janvier 2022, St lyphard.

Théatre Humour – Le champs des possibles

Espace Culturel Ste Anne, le jeudi 27 janvier 2022 à 20:30

De et par Elise Noiraud Une performance théâtrale explosive Le Champ des Possibles, nouveau seule-en-scène d’Elise Noiraud. Elle a raconté son enfance et son adolescence dans La Banane américaine puis Pour que tu m’aimes encore, succès joués près de 300 fois. Le troisième chapitre de cette trilogie (publiée dans son intégralité chez Actes Sud sous le titre ÉLISE) boucle la boucle avec l’âge adulte, et raconte son parcours de combattante, une sortie de l’enfance non sans mal ni humour. C’est quoi, être adulte ? Comment sortir de l’enfance ? Faire ses premiers choix ? Et quitter ce que l’on connaît pour s’ouvrir au monde ? Élise, 19 ans, quitte son village familial et sa région Poitou-Charentes pour rejoindre la capitale. Avec ce brusque changement de vie, tout un champ de possibles s’ouvre à elle. La comédienne interprète remarquablement tous les personnages de cette autofiction. D’une énergie folle, elle incarne la respiration de la jeunesse avec ses doutes, ses espoirs et ses déceptions. Elle pose un regard sans concession sur le monde des adultes, entre humour et émotion.

