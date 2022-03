THÉÂTRE/ HUMOUR “J’AI DES DOUTES” – COMPLET Évron Évron Catégories d’évènement: Évron

Mayenne

THÉÂTRE/ HUMOUR “J’AI DES DOUTES” – COMPLET Évron, 25 mars 2022, Évron. THÉÂTRE/ HUMOUR “J’AI DES DOUTES” – COMPLET Salle des Fêtes Avenue des sports Évron

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25 22:00:00 Salle des Fêtes Avenue des sports

Évron Mayenne Évron 10 10 EUR Quel bonheur de voir François Morel s’emparer des textes de Raymond Devos. Qui d’autre que lui pouvait rendre hommage à l’univers unique de ce génie du verbe, ce poète de l’absurde ? C’est peu dire que les mots du grand humoriste siéent à merveille à ce comédien fantaisiste, inoubliable membre de la famille Deschiens et chroniqueur de talent sur France Inter. François Morel a reçu, pour J’ai des doutes, le Molière du meilleur comédien théâtre public 2019. A partir de 12 ans, sur réservation. Billettterie en ligne.

Tarif plein: 16 €, réduit: 10 € et Pass famille: 38 € Spectacle de François Morel +33 2 43 01 94 76 https://www.coevrons.fr/saison-culturelle Quel bonheur de voir François Morel s’emparer des textes de Raymond Devos. Qui d’autre que lui pouvait rendre hommage à l’univers unique de ce génie du verbe, ce poète de l’absurde ? C’est peu dire que les mots du grand humoriste siéent à merveille à ce comédien fantaisiste, inoubliable membre de la famille Deschiens et chroniqueur de talent sur France Inter. François Morel a reçu, pour J’ai des doutes, le Molière du meilleur comédien théâtre public 2019. A partir de 12 ans, sur réservation. Billettterie en ligne.

Tarif plein: 16 €, réduit: 10 € et Pass famille: 38 € Salle des Fêtes Avenue des sports Évron

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Évron, Mayenne Autres Lieu Évron Adresse Salle des Fêtes Avenue des sports Ville Évron lieuville Salle des Fêtes Avenue des sports Évron Departement Mayenne

Évron Évron Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evron/

THÉÂTRE/ HUMOUR “J’AI DES DOUTES” – COMPLET Évron 2022-03-25 was last modified: by THÉÂTRE/ HUMOUR “J’AI DES DOUTES” – COMPLET Évron Évron 25 mars 2022 Évron mayenne

Évron Mayenne