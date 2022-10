Théâtre – Humour // Dedo Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Saint-Laurent-de-Neste

Théâtre – Humour // Dedo Saint-Laurent-de-Neste, 10 mars 2023

au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

2023-03-10 20:30:00

au Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste

Hautes-Pyrnes Après 5 ans de succès avec son premier stand up “Prince des ténèbres” (gravé sur le marbre d‘un DVD

enregistré au Théâtre du Gymnase, et disponible sur Netflix), et son second spectacle “Killing Joke” tourné

pendant 4 ans, la rock-star du stand-up hexagonal revient enfin avec un troisième spectacle : Biafine.

contact@maisondusavoir.fr +33 5 62 39 78 48

