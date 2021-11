Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Théâtre – Humour // Constance Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Constance vient dans nos vallées Pyrénéennes et vous donne rdv pour son nouveau spectacle « Pot-pourri » Avec sa plume crue, insolente, provocatrice, Constance fait partie des pires horreurs sur scène sans jamais être vulgaire, elle sait surprendre !

Un menu copieux vous attend : dégustation de caricature, du tordu et du cruel, tout cela rôtit au second degré et subtilement assaisonné à la dérision. Elle vous invite dans son univers somptueusement noir, sauvage et sans concession et vous invite à dévorer son spectacle directement avec les doigts. à la Brasserie des pics SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

