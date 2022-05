Théâtre humoristique : “Monsieur Folazur”, 7 juin 2022, .

Théâtre humoristique : “Monsieur Folazur”

0 EUR Arsène Folazur nous convie à partager son regard tendre et fraternel sur nos troubles et interrogations… à les transformer en plaisir d’être vivant. Arsène Folazur est pareil à ces petites lueurs amicales qui accompagnent nos errances. Sa parole insolite, nous égare, émoustille nos neurones et nous inspire des images loufoques et surprenantes, génératrices d’une hilarité communicative, pour finalement nous convier à une ode jubilatoire à la différence, à la poésie de l’incertitude, celle de notre propre bafouillage intime.

20h – Tarif : 5 € – Gratuit pour les moins de 12 ans

Salle d’animations à Lézat le 07/06

Salle des fêtes de La Mouille le 08/06

Friche en herbe à Morez le 09/06

secretariat@mairie-morez.fr +33 3 84 33 10 11

