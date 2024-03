Théâtre humoristique en basque « Pantzo Man Show » Saint-Étienne-de-Baïgorry, samedi 30 mars 2024.

Ouverture des portes dès 19h30 avec buvette et petite restauration (talos). Soirée conviviale et chaleureuse auprès du journaliste et écrivain de Baigorri, Pantzo Hirigarai. Il abordera avec humour, de nombreux thèmes tels que les fêtes de Pampelune, la période du Covid et ses péripéties, l’arrivée des migrants à Baigorri, ses mésaventures d’animateurs de radio, les dangers des talos, Miss Euskadi et de nombreuses autres anecdotes. Ne manquez pas cette programmation ! Rire et humour assuré. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Salle Bil Etxea

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ikastola.baigorri@orange.fr

