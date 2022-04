Théâtre : Huit minutes-lumière ou les mots qu’on n’a pas dits… Espace Yannick Boitrelle, 30 avril 2022, Saint-Léger-du-Bourg-Denis.

Théâtre : Huit minutes-lumière ou les mots qu’on n’a pas dits…

Espace Yannick Boitrelle, le samedi 30 avril à 19:00

avec Alice Chillet, Louise Nappez et Clément Tranchepain Ecriture : Alice CHILLET et Eric FANET Mise en scène : Eric FANET Dans la grisaille des confinements successifs, au milieu d’un hiver sans fin, le couvre-feu n’a pas tout éteint. Ce qui n’était au départ que le devoir d’une élève passionnée corrigé par un professeur consciencieux est peu à peu devenu une promesse. Une série de promesses. La promesse d’un professeur à son élève, qui lui affirme que si elle achève son texte, il fera tout pour l’aider à le mettre en scène. Les promesses de la jeunesse. La promesse d’une vie d’écriture et de création, la promesse qu’une jeune fille de 17 ans fait au monde et à elle-même, celle de partager des histoires plus grandes que la sienne. Parmi tous les brouillons, les pistes, les ébauches, les échanges, quelque chose émerge, scintille. D’abord, au loin, un minuscule point auquel on se raccroche malgré tout. Peu à peu, une lueur plus cinglante, plus nette et décisive. Entre les quatre murs d’une salle de répétition, l’année de leurs 17 ans, Alexandre, Charlotte et Nadia passent leur temps libre à créer. Ils ont décidé de monter la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde. Parfois à deux, souvent à trois, ils répètent et vivent à l’intérieur de ce petit espace protégé du réel. Ils sont pressés de jouer, de vivre et de s’aimer. Mais ils découvrent l’équilibre instable d’un trio : leurs premières fois sont maladroites, leurs désirs pas toujours assumés et les disputes trop nombreuses. C’est qu’ils oublient que huit minutes-lumière les séparent du Soleil. Huit minutes dont ils doivent s’emparer en imaginant que le Soleil puisse s’éteindre à chaque instant… Genre : drame optimiste Durée : 1h45

Tarifs : 7 € / 5 € / 3 €

Par la Cie A&E, au croisement du réseau ESPAACE Jeunes et du lycée Jeanne d’Arc de Rouen

Espace Yannick Boitrelle 123 Route de Lyons, Saint-Léger-du-Bourg-Denis Saint-Léger-du-Bourg-Denis Seine-Maritime



