Théâtre "Huis Clos" de Jean-Paul Sartre par le théâtre de la Godille
Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Six-Fours-les-Plages

2021-11-16 20:30:00

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Les trois personnages principaux de cette histoire se trouvent dans un endroit clos, très ressemblant au monde réel.

Ils se demandent pourquoi on les a enfermés là après leur mort.

Ils n’ont aucun point commun. Ils ne trouvent rien à se dire. sixfourstheatre@yahoo.fr +33 6 72 23 28 54 https://www.sixfourstheatre.com/ Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

Catégories d'évènement: Six-Fours-les-Plages, Var
Lieu Six-Fours-les-Plages
Adresse Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny