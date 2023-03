Théâtre : Huguette et Gauthier Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Théâtre : Huguette et Gauthier, 26 mars 2023, Le Havre . Théâtre : Huguette et Gauthier 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

2023-03-26 – 2023-03-26 Le Havre

Seine-Maritime Compagnie : Le Poulailler Huguette, une retraitée, vit seule tranquillement sans grande distraction, jusqu’au jour où Gauthier, 35 ans, vient sonner à sa porte.

Au final, qui a besoin de l’autre ? Une comédie tendre et attachante pour toute la famille. Comédie de Ghislaine Soyris.

Interprétation : Grégoire Berg, Ghislaine Soyris et Jonathan Hervalet (voix-off).

Technique : Réjane Soyris. Compagnie : Le Poulailler Huguette, une retraitée, vit seule tranquillement sans grande distraction, jusqu’au jour où Gauthier, 35 ans, vient sonner à sa porte.

Au final, qui a besoin de l’autre ? Une comédie tendre et attachante pour toute la famille. Comédie de Ghislaine Soyris.

Interprétation : Grégoire Berg, Ghislaine Soyris et Jonathan Hervalet (voix-off).

Technique : Réjane Soyris. contact@lepoulailler-lehavre.fr +33 2 35 43 32 10 https://lepoulailler-lehavre.fr/ Le Havre

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime Ville Le Havre Departement Seine-Maritime Lieu Ville Le Havre

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le havre /

Théâtre : Huguette et Gauthier 2023-03-26 was last modified: by Théâtre : Huguette et Gauthier Le Havre 26 mars 2023 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime