Espace Yannick Boitrelle, le dimanche 27 mars à 15:00

La Cie Le Rideau Reprisé (Issy-les-Moulineaux – 92) nous revient avec son nouveau spectacle et changent de genre : on est là dans la comédie pure !!! Pour le bonheur de retrouver ces comédiens aussi fous les uns que les autres ! Si, si… fous !!! Ils ont répété en visio, dans leurs salons et même… dans un parking souterrain ! Si ça, ce n’est pas de la folie… c’est au moins de la grande passion pour le théâtre !!! Carmilla, fringante vampire de 170 ans, a besoin de sang frais… Or, la victime qu’elle a choisi est justement celle dont son fils vient de tomber éperdument amoureux. Comédie durée : 1 h 30 mise en scène : Mathilde PUGET

Tarifs : 7 € / 5 € / 3 €

Une comédie de Rivoire & Cartier par la Cie Le Rideau Reprisé, mise en scène de Mathilde Puget Espace Yannick Boitrelle 123 Route de Lyons, Saint-Léger-du-Bourg-Denis Saint-Léger-du-Bourg-Denis Seine-Maritime

2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T17:30:00

