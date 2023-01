Théâtre : Hors-Piste Aubigny-sur-Nère, 8 avril 2023, Aubigny-sur-Nère .

Théâtre : Hors-Piste

Aubigny-sur-Nère Cher

2023-04-08 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-08

Aubigny-sur-Nère

Cher

Après le succès de nos 2 dernières pièces (Toc Toc de Laurent Baffie et Grosse Chaleur de Laurent Ruquier), c’est encore avec l’aide précieuse et complice de notre metteur en scène Patrice Marsollier que nous vous proposons HORS PISTE d’Eric Delcourt, une pièce qui réchauffe la salle et devant laquelle le spectateur ne peut pas rester de glace !!

Depuis plus de 12 ans la troupe Stu’art Théâtre d’Aubigny-sur-Nère n’a qu’un objectif : vous divertir et surtout vous faire rire. C’est la meilleure thérapie en cette période stressante et morose.

eric.carlier0877@orange.fr +33 6 07 58 45 94

Saison culturelle Sauldre et Sologne

