Théâtre : « Hold up » par les Croquignols Taupont, 28 janvier 2023, Taupont Taupont.

Théâtre : « Hold up » par les Croquignols

Salle des fêtes Taupont Morbihan

2023-01-28 – 2023-01-29

Taupont

Morbihan

Taupont

Les Croquignols remontent sur les planches en ce début d’année avec une pièce de Jean Stuart : Hold up.

l’intrigue : Patrick, un écrivain, s’organise pour passer un week-end avec sa maîtresse dans sa maison de campagne, en Normandie. Il donne congés à son employée pour plus de tranquillité… C’était sans compter sur un Ami qui lui fait la surprise de lui rendre visite, et pas seul mais avec les plus proches de Patrick, dont sa femme… Et ce n’est pas tout. Deux gangsters, auteurs d’un hold-up et poursuivis par la police, vont venir se réfugier dans la maison et semer une belle pagaille. Le week-end sera tout, sauf tranquille …

Une nouvelle fois, les personnages ont un caractère « bien trempé »; et comme chaque année, la Troupe s’engage à vous faire passer un excellent moment de détente et de fous rires.

Six représentations sont au programme :

– samedi 21 janvier à 20h30

– dimanche 22 janvier à 14h30

– samedi 28 janvier à 20h30

– dimanche 29 janvier à 14h30

– vendredi 3 février à 20h30

– samedi 4 février à 20h30

Il n’y a pas de réservations mais il est possible d’acheter les tickets à l’avance au café-Pub / alimentation La Korrigane à Taupont.

La restauration est prévu par les écoles et Familles rurales.

gautierbzh56@gmail.com https://lescroquignols.jimdofree.com/

Taupont

dernière mise à jour : 2023-01-03 par