Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Finistère, Riec-sur-Bélon Théâtre – Hoc ou le Nez – Troupe Ostrea Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon

Théâtre – Hoc ou le Nez – Troupe Ostrea Riec-sur-Bélon, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Riec-sur-Bélon. Théâtre – Hoc ou le Nez – Troupe Ostrea 2021-07-02 20:30:00 – 2021-07-02 22:30:00 Salle n°3 Place du Docteur Yves Loudoux

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon Soirée Théâtre organisée par la troupe de théâtre de Riec sur Bélon. La troupe adulte interprètera HOC ou LE NEZ, une pièce de théâtre adaptée par Julien le Pocher à partir du texte de Gogol. Kovaliov, notable de Saint-Petersbourg, a perdu son nez.Très gênant. Il part à la recherche de son nez et cherche secours auprès des uns et des autres…

Une histoire loufoque traitée avec humour qui nous parle d’un sujet moins loufoque, l’image de soi, le regard des autres! La représentation a lieu dans la nouvelle salle de spectacle de Riec sur Bélon, La Numéro 3. Il est possible de réserver ses places par internet soit pour le 2 soit pour le 3 juillet en allant sur notre site theatreostrea.com contact@theatreostrea.com https://www.theatreostrea.com/ Soirée Théâtre organisée par la troupe de théâtre de Riec sur Bélon. La troupe adulte interprètera HOC ou LE NEZ, une pièce de théâtre adaptée par Julien le Pocher à partir du texte de Gogol. Kovaliov, notable de Saint-Petersbourg, a perdu son nez.Très gênant. Il part à la recherche de son nez et cherche secours auprès des uns et des autres…

Une histoire loufoque traitée avec humour qui nous parle d’un sujet moins loufoque, l’image de soi, le regard des autres! La représentation a lieu dans la nouvelle salle de spectacle de Riec sur Bélon, La Numéro 3. Il est possible de réserver ses places par internet soit pour le 2 soit pour le 3 juillet en allant sur notre site theatreostrea.com dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Riec-sur-Bélon Étiquettes évènement : Autres Lieu Riec-sur-Bélon Adresse Salle n°3 Place du Docteur Yves Loudoux Ville Riec-sur-Bélon lieuville 47.84426#-3.69503