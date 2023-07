Théâtre : Histoires filantes Théâtre le Funambule Montmartre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Théâtre : Histoires filantes Théâtre le Funambule Montmartre Paris, 19 juillet 2023, Paris. Le mercredi 30 août 2023

de 19h00 à 20h15

Le mercredi 23 août 2023

de 21h00 à 22h15

Le mercredi 16 août 2023

de 19h00 à 20h12

Le mercredi 09 août 2023

de 21h00 à 22h15

Le mercredi 02 août 2023

de 19h00 à 20h15

Le mercredi 26 juillet 2023

de 21h00 à 22h15

Le mercredi 19 juillet 2023

de 19h00 à 20h15

.Tout public. payant

Une histoire jamais vue et que personne ne reverra : 10 comédien.ne.s improvisent dans le cadre que vous aurez choisi ! L’histoire va s’écrire sous

vos yeux et personne ne sait comment elle se déroulera. Vous déciderez en

partie des éléments qui viendront l’habiller. Iels en découvriront le canevas

au dernier moment. Et l’histoire filera devant vous… Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/420/histoires-filantes?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/420/histoires-filantes?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

