Théâtre – Histoires de fouilles Plaintel Plaintel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plaintel

Théâtre – Histoires de fouilles Plaintel, 2 février 2022, Plaintel. Théâtre – Histoires de fouilles Plaintel

2022-02-02 14:30:00 – 2022-02-02 15:15:00

Plaintel Côtes d’Armor Plaintel Le plastique c’est (pas) fantastique.

D’un chantier de fouilles, sorte de gros tas de sable, surgit une espèce de Professeur Tournesol illuminé, brandissant ce qui ressemble à un gigantesque os de dinosaure. Les jeunes spectateurs, transformés pour la représentation en apprentis chercheurs, vont l’aider à retrouver les traces de civilisation sédimentées par le temps. accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda/histoires-de-fouilles/ Le plastique c’est (pas) fantastique.

D’un chantier de fouilles, sorte de gros tas de sable, surgit une espèce de Professeur Tournesol illuminé, brandissant ce qui ressemble à un gigantesque os de dinosaure. Les jeunes spectateurs, transformés pour la représentation en apprentis chercheurs, vont l’aider à retrouver les traces de civilisation sédimentées par le temps. Plaintel

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plaintel Autres Lieu Plaintel Adresse Ville Plaintel lieuville Plaintel

Plaintel Plaintel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plaintel/