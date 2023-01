THÉÂTRE : « HISTOIRE DE OUFS » & « SEXY-FLAG » Rembercourt-Sommaisne Rembercourt-Sommaisne OT COEUR DE LORRAINE Rembercourt-Sommaisne Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Rembercourt-Sommaisne Meuse 5 EUR Pièces humoristiques présentées par la troupe de théâtre de Rembercourt, Les Apprentis. « Histoire de oufs » comédie de Pierre Sauvil, « Sexy-Flag » (les Délices du hasard) comédie de Christian Rossignol.

• « Histoire de oufs » : il suffit que Lily Rose aille emprunter un escabeau à son voisin de palier et cette chose, si banale, déclenche un véritable tsunami dans l’immeuble. Valentin est obligé de faire croire qu’il est une femme, Alexandra prétend qu’elle est un mec, Casimir tente avec sa tronçonneuse, de faire des tranches avec le voisin, et Lily Rose essaye de calmer tout le monde en improvisant des raps. Une hilarante comédie burlesque. • Sexy-Flag : Jean-Claude coureur de jupons, plus connu pour ses frasques amoureuses que pour ses films, mène grand train jusqu’au jour où son épouse, ayant obtenu les preuves photographiques de ses infidélités, lui promet le divorce . Il veut à son tour prendre sa femme en « sexy-flag » et rééquilibrer les choses! Plus facile à dire qu’à faire : un paysan rustre tombe là par hasard, Jean-Claude saisit l’occasion. Un régal pour les zygomatiques! +33 6 84 55 87 50 Salle des fêtes de Rembercourt-aux-Pots Place Maurice Genevoix Rembercourt-Sommaisne

