THÉÂTRE « HISTOIRE DE GOÛTS »

Parce que la nourriture est au centre de toutes les interactions humaines, la troupe de comédiens Plein Vent a choisi de raconter une histoire contemporaine de la région Occitanie par le prisme de la gastronomie. Avec pour cadre de recherche l'évolution des métiers de l'alimentation de 1945 à nos jours, ils réalisent depuis octobre 2021 une large collecte de témoignages : pêcheurs, agriculteurs, vignerons, restaurateurs, boulangers, maraîchers etc. Ces témoignages constituent la matière première de leur spectacle, laissant ainsi la région Occitanie se raconter elle-même à travers les récits et les fragments de vie de ces habitants.

