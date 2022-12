THÉÂTRE – HISTOIRE DE FRANCE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

THÉÂTRE – HISTOIRE DE FRANCE Nancy, 26 janvier 2023

2023-01-26 19:00:00 – 2023-01-26 20:15:00

Meurthe-et-Moselle Le théâtre de la Manufacture, accueil la compagnie Le Double et le spectacle Histoire de France du 26 janvier au 28 janvier 2022 ! Se déguiser en Jules César ou Marie-Antoinette et rejouer l’histoire, ne l’avons-nous pas toutes et tous fait ?

Sur l’invitation de leur professeure, Arthur, Camille et Ibrahim doivent choisir des événements historiques pour les représenter devant leurs camarades.

Avec leurs différences d'origine, de genre et d'éducation, le choix n'est pas simple : comment représenter les Gaulois, la Révolution française ? qu'est-ce qui fait histoire ? À partir de 12 ans – 1h15

