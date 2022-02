Théâtre/Hip-Hop « La journée de la jupe » Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Landivisiau

Théâtre/Hip-Hop « La journée de la jupe » Landivisiau, 25 février 2022, Landivisiau.
Salle Le Vallon Kérivoal

2022-02-25 21:20:00

Sonia Bergerac est professeure de français dans un collège de banlieue sensible. Elle s'obstine à venir en cours en jupe malgré les conseils du proviseur. Dépassée par l'attitude de ses élèves ingérables, au bord de la crise de nerf, elle tente tant bien que mal de faire son cours. Mais lorsqu'elle trouve un pistolet dans le sac d'un de ses élèves, elle s'en empare et, involontairement, tire sur l'un d'entre eux. Paniquée, elle prend la classe en otage… Dix ans après le film avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre, ce spectacle revient avec brio sur l'histoire de Sonia Bergerac, professeure de français au bord de la crise de nerf qui en vient à tenir sa classe en otage. A partir de 12 ans. Durée : 1h10. Tarif : 15 € / 12 € / 5 €

