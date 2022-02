Théâtre > “Hier est un autre jour” de Sylvain Meynac et Jean-François Cros Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes Catégories d’évènement: Manche

Torigny-les-Villes

Théâtre > “Hier est un autre jour” de Sylvain Meynac et Jean-François Cros Torigny-les-Villes, 25 février 2022, Torigny-les-Villes. Théâtre > “Hier est un autre jour” de Sylvain Meynac et Jean-François Cros Torigny-les-Villes

2022-02-25 – 2022-03-12

Torigny-les-Villes Manche Torigny-les-Villes Le groupe “théâtre de Torigni” vous donne rendez-vous au château des Matignon de Torigny-les_villes, pour 8 représentations de la pièce “Hier est un autre jour” de Sylvain Meynac et Jean-François Cros. Synopsis :

Sur le point de conclure le procès de sa vie, Pierre MAILLARD, un avocat bourré de principes et de tocs, va rencontrer un personnage incroyable qui va lui faire vivre une journée sans fin, dingue et absurde, où rien n’est prévu, rien n’est attendu et où les mêmes événements se répètent jusqu’au délire. Représentations : – Vendredi 25 février, 4 & 11 mars à 20h30.

– Samedi 26 février, 5 & 12 mars à 20h30.

– Dimanche 27 février & 6 mars à 15h00. Le groupe “théâtre de Torigni” vous donne rendez-vous au château des Matignon de Torigny-les_villes, pour 8 représentations de la pièce “Hier est un autre jour” de Sylvain Meynac et Jean-François Cros. Synopsis :

Sur le point de conclure le procès… +33 7 66 56 76 18 Le groupe “théâtre de Torigni” vous donne rendez-vous au château des Matignon de Torigny-les_villes, pour 8 représentations de la pièce “Hier est un autre jour” de Sylvain Meynac et Jean-François Cros. Synopsis :

Sur le point de conclure le procès de sa vie, Pierre MAILLARD, un avocat bourré de principes et de tocs, va rencontrer un personnage incroyable qui va lui faire vivre une journée sans fin, dingue et absurde, où rien n’est prévu, rien n’est attendu et où les mêmes événements se répètent jusqu’au délire. Représentations : – Vendredi 25 février, 4 & 11 mars à 20h30.

– Samedi 26 février, 5 & 12 mars à 20h30.

– Dimanche 27 février & 6 mars à 15h00. Torigny-les-Villes

dernière mise à jour : 2022-02-22 par OT Saint-Lô

Détails Catégories d’évènement: Manche, Torigny-les-Villes Autres Lieu Torigny-les-Villes Adresse Ville Torigny-les-Villes lieuville Torigny-les-Villes Departement Manche

Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/torigny-les-villes/

Théâtre > “Hier est un autre jour” de Sylvain Meynac et Jean-François Cros Torigny-les-Villes 2022-02-25 was last modified: by Théâtre > “Hier est un autre jour” de Sylvain Meynac et Jean-François Cros Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes 25 février 2022 manche Torigny-les-Villes

Torigny-les-Villes Manche