Théâtre – “Héroïnes” Cie On t’a vu sur la pointe Mellac Mellac Mellac Catégories d’Évènement: Finistère

Mellac

Théâtre – “Héroïnes” Cie On t’a vu sur la pointe Mellac, 25 mars 2023, Mellac Mellac. Théâtre – “Héroïnes” Cie On t’a vu sur la pointe Manoir de Kernault Penn Allée Mellac Finistère Penn Allée Manoir de Kernault

2023-03-25 20:30:00 – 2023-03-25 21:30:00

Penn Allée Manoir de Kernault

Mellac

Finistère Mellac Théâtre documentaire et d’objets

Tout public à partir de 12 ans. Le spectacle Héroïnes met en lumière la parole de femmes agricultrices. Dans ce seule-en-scène touchant et sincère, nous suivons Cécile, qui tente de trouver des réponses à ses questions. Dans la crise agricole actuelle, dans son héritage familial : une nappe blanche transmise de femme en femme… Dans le cadre de l’événement Théâtre au féminin porté par le Réseau 4 ASS’ et plus, le Manoir de Kernault présente “Héroïnes”, un spectacle de théâtre documentaire et d’objets librement inspiré de ”La Nappe blanche” de Françoise Legendre, de ”La Masure de ma mère” de Jeanine Ogor et Jean Rohou. Imaginé et construit également à partir du recueil de paroles d’agricultrices, il propose un voyage du XXème siècle à nos jours, à travers le regard de ces héroïnes passées et présentes, et qui pose la question de notre avenir commun. Écriture, création sonore et interprétation : Anne-Cécile Richard

Écriture, mise en scène, création lumière : Antoine Malfettes

Régie lumière : Sébastien Lucas

Production : On t’a vu sur la pointe

Soutiens : Le Canal – Théâtre du pays de Redon / Scène Conventionnée pour le théâtre (35), Théâtre du Cercle – Rennes (35) La Forge – Fégréac (44) La Résidence de la vallée du Don – Guémené-Penfao (44) manoir.kernault@cdp29.fr +33 2 98 71 90 60 https://www.cdp29.fr/ Penn Allée Manoir de Kernault Mellac

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Mellac Autres Lieu Mellac Adresse Mellac Finistère Penn Allée Manoir de Kernault Ville Mellac Mellac lieuville Penn Allée Manoir de Kernault Mellac Departement Finistère

Mellac Mellac Mellac Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellac-mellac/

Théâtre – “Héroïnes” Cie On t’a vu sur la pointe Mellac 2023-03-25 was last modified: by Théâtre – “Héroïnes” Cie On t’a vu sur la pointe Mellac Mellac 25 mars 2023 finistère Manoir de Kernault Penn Allée Mellac Finistère Mellac Mellac, Finistère

Mellac Mellac Finistère