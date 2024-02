Théâtre Héroïnes Cie on t’a vu sur la pointe La Bazouge-du-Désert, jeudi 22 février 2024.

Théâtre Héroïnes Cie on t’a vu sur la pointe La Bazouge-du-Désert Ille-et-Vilaine

Ce spectacle est un hommage à un métier, aux femmes qui l’ont endossé et parfois porté à bout de bras. Le texte traverse 100 ans de travail à la ferme, autant d’années d’émotions, de fragilité et de force à la fois. Le projet Héroïnes est né de rencontres avec des femmes agricultrices à la retraite. Après plusieurs années à collecter des témoignages, Anne-Cécile Richard porte sur scène un théâtre documentaire où le XXème siècle est raconté à travers le regard de ces héroïnes passées et présentes, qui pose la question de notre avenir commun. Le coin d’une table, un tableau noir pour tout décor, la lumière d’une lampe de bureau dévoile l’histoire de cinq générations où l’on croise joies, peines et difficultés. Le récit nous transmet une histoire de l’agriculture à travers le regard de ces femmes qui travaillent le vivant. On assiste à une métamorphose de nos campagnes avec l’arrivée des routes du téléphone, de l’eau courante… Le tracteur a remplacé le cheval de trait, le remembrement a transformé les paysages en profondeur, et aujourd’hui, les premiers robots de traite entrent en jeu. Et déjà l’agriculture passe des charrues aux tracteurs connectés, en quelques décennies seulement. Aujourd’hui, il faut faire face aux dettes, aux variations des prix, à la mondialisation, aux diktats de la grande distribution et des industries. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22 21:00:00

3 Rue Langlet

La Bazouge-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Théâtre Héroïnes Cie on t’a vu sur la pointe La Bazouge-du-Désert a été mis à jour le 2024-02-02 par OT FOUGERES