Théâtre : Hernani ! Brigand de la Pensée Luxeuil-les-Bains, 3 mars 2022, Luxeuil-les-Bains.

Théâtre : Hernani ! Brigand de la Pensée Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains

2022-03-03 – 2022-03-03 Espace Molière 16 Rue des Thermes

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

9 9 EUR Quand, en février 1830, Hernani est joué pour la première fois à la Comédie Française, le spectacle se déroule autant dans le public que sur la scène : les vieux classiques crient au scandale et les jeunes romantiques au génie.

Dans la pièce, un seigneur devenu brigand se bat pour son honneur, son amour et sa liberté ; dans la réalité, Victor Hugo lutte pour le renouveau de son art et se gratte la barbe (qu’il n’a pourtant pas encore), inquiet du sort que lui réserve la postérité. Ce sont ces deux batailles qui sont racontées.

Trois comédien-ne-s plongent avec verve, malice et parfois en chansons dans les vers d’Hernani tout en retraçant les grands épisodes de ce moment de controverse qui marque le combat d’un homme, Victor Hugo, contre l’ordre établi.

« La liberté dans l’art, la liberté dans la société, voilà un double but auquel doivent tendre d’un même pas tous les esprits conséquents et logiques » Victor Hugo.

poleculturel@luxeuil-les-bains.fr +33 3 84 40 56 20 https://www.marilu.fr/

Quand, en février 1830, Hernani est joué pour la première fois à la Comédie Française, le spectacle se déroule autant dans le public que sur la scène : les vieux classiques crient au scandale et les jeunes romantiques au génie.

Dans la pièce, un seigneur devenu brigand se bat pour son honneur, son amour et sa liberté ; dans la réalité, Victor Hugo lutte pour le renouveau de son art et se gratte la barbe (qu’il n’a pourtant pas encore), inquiet du sort que lui réserve la postérité. Ce sont ces deux batailles qui sont racontées.

Trois comédien-ne-s plongent avec verve, malice et parfois en chansons dans les vers d’Hernani tout en retraçant les grands épisodes de ce moment de controverse qui marque le combat d’un homme, Victor Hugo, contre l’ordre établi.

« La liberté dans l’art, la liberté dans la société, voilà un double but auquel doivent tendre d’un même pas tous les esprits conséquents et logiques » Victor Hugo.

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-01-26 par