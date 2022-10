Théâtre « Hercule et les missives » Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

25 Rue Carnot Espace Culturel Jean-Pierre Pincemin Villeneuve-sur-Yonne Yonne

2022-11-18 – 2022-11-18

Espace Culturel Jean-Pierre Pincemin 25 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne

Yonne Villeneuve-sur-Yonne EUR 7 12 Le jour de son départ, Hercule Méditer vient s’adresser à la France. Après sa démission de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides et suite à sa rencontre avec des hommes et des femmes exilés sur un atelier d’écriture et de théâtre, Hercule est investi d’une mission. Compagnie : La Tribu d’Essence

Durée : 50 min

Tout public, à partir de 11 ans Vendredi 18 novembre à 20h

Infos et réservations au 06 52 38 57 66 et à reservations@leschantiersdutheatre.fr reservations@leschantiersdutheatre.fr https://www.leschantiersdutheatre.fr/ Espace Culturel Jean-Pierre Pincemin 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

