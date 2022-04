THÉÂTRE: HENRY VI + RICHARD III Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

THÉÂTRE: HENRY VI + RICHARD III Angers, 11 juin 2022, Angers. THÉÂTRE: HENRY VI + RICHARD III Théâtre Le Quai Cale de la Savatte Angers

2022-06-11 – 2022-06-11 Théâtre Le Quai Cale de la Savatte

Angers Maine-et-Loire Pour clore la saison 2021-2022, Thomas Jolly rebâtit la tétralogie Henry VI + Richard III. Cette épopée de Shakespeare sera présentée en deux parties de 12h.

En attendant, Le Quai CDN met en ligne un site éphémère où vous trouverez toutes les informations autour de cet événement théâtral, mais aussi de quoi assouvir votre soif de curiosité pour cette expérience unique ! +33 2 41 22 20 20 http://www.lequai-angers.eu/ Pour clore la saison 2021-2022, Thomas Jolly rebâtit la tétralogie Henry VI + Richard III. Cette épopée de Shakespeare sera présentée en deux parties de 12h.

En attendant, Le Quai CDN met en ligne un site éphémère où vous trouverez toutes les informations autour de cet événement théâtral, mais aussi de quoi assouvir votre soif de curiosité pour cette expérience unique ! Théâtre Le Quai Cale de la Savatte Angers

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Angers Adresse Théâtre Le Quai Cale de la Savatte Ville Angers lieuville Théâtre Le Quai Cale de la Savatte Angers Departement Maine-et-Loire

Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

THÉÂTRE: HENRY VI + RICHARD III Angers 2022-06-11 was last modified: by THÉÂTRE: HENRY VI + RICHARD III Angers Angers 11 juin 2022 angers maine-et-loire

Angers Maine-et-Loire