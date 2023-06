Vie – Stage de création artistique THEATRE HELIOS – FERME LES SOLEILS Mérinchal, 8 juillet 2023, Mérinchal.

Vie – Stage de création artistique 8 – 15 juillet THEATRE HELIOS – FERME LES SOLEILS 250 à 350€ selon QF

Vie

Écriture spontanée – théâtre – chant

Ce stage de création artistique se déroulera au théâtre Hélios à Mérinchal en Creuse, pour 24 jeunes de 7 à 15 ans. Ils partageront les fruits de leur inspiration lors de la représentation publique au théâtre, le samedi 15 juillet à 18 h 30.

Ce stage permet aux jeunes de découvrir et d’explorer leur source de créativité au fil des ateliers d’écriture spontanée, et de vivre l’aventure d’une création collective à partir de leurs textes. Chaque jour, ils participent à plusieurs ateliers : écriture spontanée, expression corps et voix, chant, encadrés par plusieurs artistes professionnels.

Écriture spontanée : Alia Isselée (Association Les Ateliers de la Plume)

Mise en scène, expression corps et voix : Amanda Iriarté

Chant : Anne Lemeunier

Stage avec hébergement au camping Les Soleils à la ferme des Soleils

THEATRE HELIOS – FERME LES SOLEILS Marlanges – 23420 MERINCHAL Mérinchal 23420 Creuse NOUVELLE AQUITAINE [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrehelios.fr/lieu.php?tag=stag »}, {« type »: « phone », « value »: « 0678580691 »}, {« type »: « email », « value »: « stage@lesateliersdelaplume.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T17:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

2023-07-15T08:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:30:00+02:00

Théâtre écriture

