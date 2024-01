PAUVRE BITOS THEATRE HEBERTOT Paris, 11 février 2024, Paris.

Pauvre Bitos – Le Dîner de Têtes De : Jean ANOUILH en collaboration avec Nicole Anouilh Mise en scène : Thierry HARCOURTAvec Maxime D’ABOVILLE, Adel DJEMAI, Francis LOMBRAIL, Adrien MELIN, Etienne MÉNARD, ADINA CARTIANU et Sybille MONTAGNE « Dans mon théâtre, il n’y a qu’une pièce où je me suis vraiment amusé, c’est une pièce qui a fait scandale à l’époque, c’est Pauvre Bitos. Là j’étais très content ! » Jean Anouilh, entretien télévisé 1973Résumé : Dans une petite ville de province, un groupe d’amis de la bonne société se donne rendez-vous pour un dîner de têtes . Chacun doit se faire la tête d’un grand personnage de la Révolution française. André Bitos, fils du peuple devenu magistrat incorruptible et vertueux, est l’invité d’honneur : il jouera Robespierre. Mais il semble que l’objectif de cette soirée ne soit pas uniquement de refaire l’histoire de France… Cette bande de notables en smoking-perruque va se lancer dans un jeu de massacre aussi cruel que jubilatoire. Drôle, grinçant et terriblement actuel, ce chef d’œuvre d’intelligence renvoie dos à dos haine de l’Autre et tyrannie de la Vertu.Equipe artistique : Décors Jean-Michel ADAM Lumières Laurent BÉAL Costumes Davis BÉLUGOU Musiques Tazio CAPUTOAssistante Mise en scène Clara HUET

Tarif : 18.00 – 38.20 euros.

Début : 2024-02-11 à 17:30

THEATRE HEBERTOT 78 Bis Boulevard Batignolles 75017 Paris 75