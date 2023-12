KID MANOIR, LE SECRET DE LA SORCIERE – KID MANOIR, NOUVELLE GÉNÉRATION THEATRE HEBERTOT Paris, 2 janvier 2024, Paris.

15 ans après sa création, la célèbre comédie musicale Kid Manoir revient dans une nouvelle version inédite intitulée Le Secret de la Sorcière !Kid manoir est un jeu animé par la mystérieuse Malicia qui accueille quatre participants dans le manoir de ses ancêtres. Un seul d’entre eux pourra traverser les épreuves et gagner le droit de réaliser son rêve le plus cher.Mais le jeu est interrompu par l’arrivée d’une sorcière maléfique qui s’en prend aux candidats. Qui aura assez de courage pour découvrir la véritable histoire de la famille Trouillet, ses fantômes et affronter la méchante sorcière ?Venez vivre un moment inoubliable en famille avec ce spectacle culte qui n’en finit pas de séduire les nouvelles générations !Auteurs : Guillaume Beaujolais et Fred Colas. Avec la collaboration d’Aurélien Berda et Ida Gordon.Distribution : Anaïs Delva, Martin Renwick, Maïssane Bakir, Florianne Ferreira, Thibaut Marion, Kaïna Blada, Clara Pacaud et Lucie RiedingerA partir de 4 ansDurée 1h20

Tarif : 11.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-01-02 à 14:00

THEATRE HEBERTOT 78 Bis Boulevard Batignolles 75017 Paris