12 HOMMES EN COLERE THEATRE HEBERTOT Paris, 30 septembre 2023, Paris.

12 HOMMES EN COLERE THEATRE HEBERTOT a lieu à la date du 2023-09-30 à 19:00:00.

Tarif : 15 à 42 euros.

Une pièce de Reginald Rose Adaptation Francis Lombrail Mise en scène Charles Tordjman Avec en alternance Jeoffrey Bourdenet, Amine Chaïb, Antoine Courtray, Philippe Crubezy, Olivier Cruveiller, Adel Djemai, Christian Drillaud, Thierry Gibault, Xavier de Guillebon, Geoffroy Guerrier, Yves Lambrecht, Roch Leibovici, Francis Lombrail, Charlie Nelson, Alain Rimoux, François Raüch de RobertyAssistante mise en scène Pauline MassonDécor : Vincent TordjmanLumières Christian PinaudCostumes Cidalia Da Costa Musiques VicnetRésumé :Etats-Unis. 12 hommes, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de juger un jeune homme, accusé de parricide. Si pour 11 d’entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes. Or il faut l’unanimité pour prononcer un verdict. Une vie est entre leurs mains. C’est l’acquittement ou la chaise électrique. On assiste, dans une tension palpable, à un drame judiciaire dans lequel l’intelligence, l’humanité et la persévérance d’un seul homme vont mettre à mal les certitudes et les préjugés des 11 autres jurés, chacun habité et influencé par son histoire personnelle. Le Théâtre Hébertot revisite le chef d’œuvre du dramaturge américain Reginald Rose “Twelve Angry Men” (12 Hommes en colère”), écrit en 1953 et adapté au cinéma par Sydney Lumet quatre ans plus tard.

Réservez votre billet ici

Villiers (lignes 2 et 3)Rome (ligne 2) 30 : Rome ou Villiers53 : Rome Batignolles66 : Bd des Batignolles

THEATRE HEBERTOT

78 Bis Boulevard Batignolles Paris 75017

