Théâtre : HAVIVA Salle communale de Confignon Genève, jeudi 25 avril 2024.

Théâtre : HAVIVA Le Collectif Puck met en scène l’histoire d’Aimée Stitelmann, héroïne de l’ombre de la deuxième guerre mondiale, discrète, humble, inspirante et lumineuse. Jeudi 25 avril, 20h00 Salle communale de Confignon Spectacle au chapeau

Aimée Stitelmann est juive, suissesse et française. Elle n’a que 17 ans pendant la Seconde Guerre Mondiale lorsqu’elle choisit de désobéir et de ne pas suivre les directives de fermeture des frontières helvétiques. Elle sauve une quinzaine d’enfants juifs de la déportation ainsi que des résistantes et résistants, en passant par Veyrier, Thônex, Gy ou encore en

prenant le train Annemasse / Eaux-Vives. Elle est arrêtée en 1945, puis surveillée par la police jusqu’en 1987. Militante et activiste durant toute sa vie, son parcours résonne aujourd’hui alors que d’autres militants continuent un combat qui questionne nos lois et notre humanité.

Salle communale de Confignon Chemin De Sous-le-Clos 32 Genève

