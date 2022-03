THÉÂTRE – HAPPY DAY Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Vosges

THÉÂTRE – HAPPY DAY Fraize, 2 avril 2022, Fraize. THÉÂTRE – HAPPY DAY salle polyvalente 9 rue du Pont de la Forge Fraize

2022-04-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-02 salle polyvalente 9 rue du Pont de la Forge

Fraize Vosges Fraize Représentation théâtrale de la pièce de Jacques Maurin avec la troupe “les Baladins du Ban”.

Petite buvette sur place pendant l’entracte.

Bienvenue au CHU de Ban-De Laveline ! Dans cet hôpital pas comme les autres, on découvre un chirurgien particulièrement distrait qui égare régulièrement ses affaires. Surviennent une inspectrice de police agitée, un terroriste criblé de balles suspecté de préparer un attentat à la bombe et des mafiosi vindicatifs qui vont rompre le quotidien routinier du docteur Schmoll. Le pauvre docteur Schmoll devra dans le même temps gérer une épouse très jalouse, un frère illuminé, une femme de ménage irritable… Sa santé mentale est en péril d’autant que tout ce monde s’agite autour d’une question essentielle, la seule et unique urgence du jour : où est donc passée la bombe ?!

Réservations au 06 34 23 83 37. +33 6 88 67 64 58 Association Des Sapins aux Cerisiers

salle polyvalente 9 rue du Pont de la Forge Fraize

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Fraize, Vosges Autres Lieu Fraize Adresse salle polyvalente 9 rue du Pont de la Forge Ville Fraize lieuville salle polyvalente 9 rue du Pont de la Forge Fraize Departement Vosges

Fraize Fraize Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraize/

THÉÂTRE – HAPPY DAY Fraize 2022-04-02 was last modified: by THÉÂTRE – HAPPY DAY Fraize Fraize 2 avril 2022 Fraize Vosges

Fraize Vosges