Théâtre "Hamlet" Rethel, 10 mai 2022

Partisan inspiré de la conjugaison de la tradition et de l'expérimentation, de la satire et de l'hommage vibrant, Jérémie Le Louët joue des anachronismes et plonge ce classique des classiques dans un désordre calculé de paravents, costumes, micros, couronnes, capes, armures et revolvers, qui fait d'Hamlet un héros de notre temps, impuissant devant un destin qu'il ne désire pas. Comme chez Hamlet, il y a en effet dans la jeunesse d'aujourd'hui la nostalgie d'une époque non vécue. Comment « être » ? Faut-il choisir de ne pas « être » ? Utilisant le faux pour mieux dire le vrai, Jérémie Le Louët nous offre avec ce spectacle où l'intelligence rivalise avec la beauté un grand moment de théâtre : le théâtre de notre vie…

