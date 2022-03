Théâtre Hamlet Marmande, 10 avril 2022, Marmande.

Théâtre Hamlet Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

2022-04-10 17:30:00 – 2022-04-10 18:45:00 Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne

16 16 EUR Compagnie des Dramaticules. D’après William Shakespeare.

Au Royaume du Danemark, le Prince Hamlet peine à choisir entre suicide, vengeance et création théâtrale…

Pièce des pièces et classique des classiques, Hamlet nous renvoie en plein visage notre héritage, le poids écrasant des anciens et le cynisme de notre époque. Quelle est notre place là-dedans ? L’Histoire s’est-elle arrêtée avant même que nous n’ayons pu y jouer quelque rôle ? Il y a dans la jeunesse d’aujourd’hui, comme chez Hamlet, la nostalgie d’une époque non vécue. Comment agir ? Pour quel passage à l’acte ? Faut-il tout liquider, tout vénérer ou rester à attendre sur le bord du chemin dans l’apathie la plus totale ?

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

Théâtre Hamlet par la Compagnie des Dramaticules. D’après William Shakespeare.

+33 5 53 64 44 44

Compagnie des Dramaticules. D’après William Shakespeare.

Au Royaume du Danemark, le Prince Hamlet peine à choisir entre suicide, vengeance et création théâtrale…

Pièce des pièces et classique des classiques, Hamlet nous renvoie en plein visage notre héritage, le poids écrasant des anciens et le cynisme de notre époque. Quelle est notre place là-dedans ? L’Histoire s’est-elle arrêtée avant même que nous n’ayons pu y jouer quelque rôle ? Il y a dans la jeunesse d’aujourd’hui, comme chez Hamlet, la nostalgie d’une époque non vécue. Comment agir ? Pour quel passage à l’acte ? Faut-il tout liquider, tout vénérer ou rester à attendre sur le bord du chemin dans l’apathie la plus totale ?

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

Ville de Marmande

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

dernière mise à jour : 2022-02-18 par