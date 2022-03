Théâtre : Hamlet en 30 min… Lambesc, 12 mars 2022, Lambesc.

Théâtre : Hamlet en 30 min… Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12 Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc

4 8 Hamlet en 30 minutes, Shakespeare revisité en… 70 minutes…

Dans ce spectacle et ce sprint littéraire plein de trouvailles insolites, la compagnie Bruit qui court choisit de s’amuser de l’œuvre monumentale de William Shakespeare avec un maître mot : la dérision mais tout en préservant l’essence de la pièce avec de vrais morceaux de Shakespeare dedans. Garder l’essence de l’œuvre tout en y injectant la légèreté d’une bulle de savon.

4 comédiens, 3 HAMLET et 1 narrateur s’accordent pour réinventer le théâtre en faisant surgir de ce drame une comédie atypique.

Vif succès public, cette pièce a fait les beaux jours du festival d’Avignon off 2013 et 2015 et a tourné dans tous les plus grands festivals de rue, et même à l’international sur des places prestigieuses telles que St Petersburg et Londres (dans la langue du Master).

En rue ou en salle, Hamlet remporte TOUJOURS un vif succès auprès du public.

En bref, HAMLET c’est 70 minutes de bonheur !

Hamlet en 30 minutes, ça vous dit ? C’est le défi relevé par la Compagnie Bruit qui court, avec beaucoup de dérision et d’effets comiques !

carole.lorente@lambesc.fr +33 4 42 17 02 96

Hamlet en 30 minutes, Shakespeare revisité en… 70 minutes…

Dans ce spectacle et ce sprint littéraire plein de trouvailles insolites, la compagnie Bruit qui court choisit de s’amuser de l’œuvre monumentale de William Shakespeare avec un maître mot : la dérision mais tout en préservant l’essence de la pièce avec de vrais morceaux de Shakespeare dedans. Garder l’essence de l’œuvre tout en y injectant la légèreté d’une bulle de savon.

4 comédiens, 3 HAMLET et 1 narrateur s’accordent pour réinventer le théâtre en faisant surgir de ce drame une comédie atypique.

Vif succès public, cette pièce a fait les beaux jours du festival d’Avignon off 2013 et 2015 et a tourné dans tous les plus grands festivals de rue, et même à l’international sur des places prestigieuses telles que St Petersburg et Londres (dans la langue du Master).

En rue ou en salle, Hamlet remporte TOUJOURS un vif succès auprès du public.

En bref, HAMLET c’est 70 minutes de bonheur !

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

dernière mise à jour : 2022-02-09 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambesc