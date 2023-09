MIN EL DJAZAÏR – Création de théâtre d’ombres Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, 23 novembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

Création

DISTRIBUTION :

Direction artistique, interprétation et construction de marionnettes : Nicole Ayach

Écriture, dramaturgie : Sarah Melloul

Interprétation marionnettes : Pascale Goubert

Musique et création sonore, interprétation voix : Jina di Najma

Scénographie et lumière : Julie Boillot-Savarin

Construction de marionnettes : Bruno Michellod

Création textiles : Jenny Lai

Régie générale : Tatiana Carret

Régie lumière et co-conception lumière : Zoé Sulmont

Construction de décor : Christophe Derrien

Création de lampes d’ombres : Arpschuino

GENRE : Théâtre d’ombres

RÉSUMÉ :

A travers les destins croisés de deux sœurs, Min El Djazaïr raconte les itinéraires individuels et collectifs d’une famille juive à Alger. Au tournant des années 1960, Babeth reprend le magasin de tissu familial quand sa sœur, Simone, s’engage avec ferveur dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Dans un monde de textiles, ce spectacle dévoile l’univers poétique d’un magasin de tissus où se mêlent ombres, voix et chants.

Ce projet est né de la rencontre entre Nicole Ayach et Sarah Melloul. Toutes deux issues de familles juives d’Algérie immigrées en France, nous avons la volonté de créer ensemble, au croisement de nos pratiques artistiques et de nos histoires familiales. Notre processus artistique se nourrit du théâtre d’ombres contemporain en explorant l’univers du textile et la multiplicité des surfaces de projection. Ancré dans un travail documentaire sur les communautés juives d’Algérie et la guerre d’Algérie, notre processus d’écriture prend le parti de la fiction pour évoquer l’expérience de l’exil et la question du souvenir.

Théâtre Halle Roublot 95 Rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France

2023-11-23T14:30:00+01:00 – 2023-11-23T15:30:00+01:00

2023-11-24T10:00:00+01:00 – 2023-11-24T11:00:00+01:00

algérie marionnettes