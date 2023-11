Min el Djazaïr Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne Min el Djazaïr Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, 23 novembre 2023, Fontenay-sous-Bois. Min el Djazaïr 23 et 24 novembre Théâtre Halle Roublot Tarif unique à 5 euros dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité Internationale A travers les destins croisés de deux sœurs, Min El Djazaïr raconte les itinéraires individuels et collectifs d’une famille juive à Alger. Au tournant des années 1960, Babeth reprend le magasin de tissu familial quand sa sœur, Simone, s’engage avec ferveur dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie.

Dans un monde de textiles, ce spectacle dévoile l’univers poétique d’un magasin de tissus où se mêlent ombres, voix et chants. ​ ​ Théâtre Halle Roublot 95 Rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@hekau.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-halle-roublot.fr/spectacles/min-el-djaza%C3%AFr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

théâtre d'ombres
Julie Boillot-Savarin
Age min 10
Age max 99

