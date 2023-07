À Trottinette à Fontenay-sous-Bois Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois, 23 septembre 2023, Fontenay-sous-Bois.

À Trottinette à Fontenay-sous-Bois 23 et 24 septembre Théâtre Halle Roublot Entrée libre

Elle, Monique, c’est une retraitée du quartier, plutôt coquette, qui s’est mise à la trottinette électrique et qui en est toute fière. Lui, K.-S., est un jeune voisin, qui vit plongé dans son portable et dans ses jeux. Au début, ils se promènent et tourbillonnent en s’ignorant l’un l’autre… en ignorant aussi le quartier. Puis, soudain, ils s’entre-aperçoivent… Ils se taquinent, se titillent et se narguent jusqu’à se provoquer… La trottinette neuve suscite des convoitises. Mais petit à petit, ils se découvrent aussi, avec l’aide d’un musicien qui rôde autour d’eux et qui lentement les amuse, les fait danser entre eux et avec les passants, et finalement les pousse à s’entraider aussi quand nécessaire ! Le quartier devient l’espace vivant de leurs jeux.

Le spectacle sera joué au théâtre de La Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois à l’occasion du démarage de la saison culturelle.

Théâtre Halle Roublot 95 Rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mail@lesgrandespersonnes.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T14:15:00+02:00 – 2023-09-23T15:00:00+02:00

2023-09-24T18:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:45:00+02:00

marionnettes marionnettes géantes

Les Grandes Personnes