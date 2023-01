UNRAVEL – Cie Hold Up ! Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

~ Ombres, objets, marionnettes et musique live ~ Une exploration musicale, visuelle et poétique du thème de la colère, qui gît en nous, au plus profond de la forêt de notre inconscient. Théâtre Halle Roublot 95 rue roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots – Roublot – Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France Se défaire, s’effilocher, éclaircir, élucider, déchiffrer un mystère de l’univers, perdre ses moyens, se décontenancer… autant de synonymes permettant de traduire le verbe anglais « unravel ». Librement inspiré de l’opéra L’Enfant et les Sortilèges, le spectacle retrace la colère de cet enfant et son expérience initiatique dans le jardin, forêt de l’inconscient et monde des rêves qui résonne en chacun de nous. Une invitation à regarder en face une émotion souvent jugée inacceptable et menaçante. Tout public +6 ans

60 min

