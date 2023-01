HAÏKUS NUMÉRIQUES – Cie Petite Nature Théâtre Halle Roublot, 13 mai 2023, Fontenay-sous-Bois.

HAÏKUS NUMÉRIQUES – Cie Petite Nature Samedi 13 mai, 18h00 Théâtre Halle Roublot

Sur réservation : 12€ tarif plein / 8€ tarif réduit / 5€ tarif enfant

~ Poèmes sonores et visuels ~ Une performance technologique, musicale et visuelle inspirée de la poésie japonaise.

Théâtre Halle Roublot 95 rue roublot 94120 Fontenay-sous-Bois



Tout public +8 ans

2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00

