Pochette surprise du THR #6 : “Comme un éléphant dans un théâtre de marionnettes…” Théâtre Halle Roublot, 14 mars 2023, Fontenay-sous-Bois.

Pochette surprise du THR #6 : “Comme un éléphant dans un théâtre de marionnettes…” Mardi 14 mars, 19h30 Théâtre Halle Roublot

Entrée libre

Avant-première du spectacle Ascension de la compagnie SITIO !

Théâtre Halle Roublot 95 rue roublot 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots – Roublot – Carrières Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France [{“link”: “https://www.theatre-halle-roublot.fr/pochettes-surprises”}]

Tombé de tout en haut. Rendu au sol.

Un quartier d’affaires. La plus haute tour. Un homme habite à son pied dans un campement, comme un nid établi au sol. Avec lui, son ami indéfectible: Horace, un éléphant. Grand et gros, il le protège et le serre fort avec sa trompe.

Une tragédie ludique avec un recours à la marionnette permettant de rendre sensible un monde à la fois imaginaire et bien réel autour du protagoniste et de faire sentir des vérités proprement immatérielles mais ô combien fondamentales : la force de l’esprit, notre besoin de poésie, d’amour et de consolation.

Après cette avant-première, un temps d’échange pourra se poursuivre avec les artistes autour de notre buvette associative Masolo.

⌜? les POCHETTES SURPRISES : c’est quoi ??⌟

?️ Un mardi par mois à 19h30

?️ ENTRÉE LIBRE

Inspirées par le fameux cône de papier roulé, les pochettes surprises font leur arrivée au THR cette saison !

En guise de friandises : de nouveaux rendez-vous, insolites et aléatoires, pour se retrouver au cœur des thématiques de la saison, au croisement des esthétiques, dans les coulisses de la création et bien d’autres moments acidulés…

Notez ces rendez-vous et laissez-vous surprendre, on s’occupe de tout ! ??️‍♀️❓

En savoir plus : https://www.theatre-halle-roublot.fr/pochettes-surprises



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T19:30:00+01:00

2023-03-14T21:00:00+01:00