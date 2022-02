Théâtre : Gus Aubusson Aubusson, 9 février 2022, AubussonAubusson.

Théâtre Jean Lurçat, 19h30. A partir de 10 ans.

De et avec Sébastien Barrier

Après avoir signé une ode aux producteurs de vin naturel (Savoir enfin qui nous buvons), et interrogé ce que nous perdons (Chunky Charcoal), le musical et logorrhéique bonimenteur Sébastien Barrier nous livre un hommage à un chat méfiant.

Trouvé dans les poubelles d’un cinéma d’art et essai, Gus est devenu le félidé de son guitariste et ami Nicolas Lafourest. À l’inverse du chat Wee-Wee, qu’a adopté Sébastien Barrier, Gus siffle, gifle, crache, mord et griffe dès qu’on s’approche de lui. Il a perdu toutes ses dents du haut d’un coup, est boiteux, bancal et « limite dangereux ». Souffre-t-il d’être trop

aimé, après ne l’avoir pas été assez ?

De digression en improvisation à travers la voix de celui qui n’est pas leur maître, les chats Gus et Wee-Wee nous parlent de ce qui se cache sous nos pires carapaces et de l’humain qui sommeille (peut-être) en nous.

Spectacle à mettre entre toutes les pattes, surtout celles des ados !

