Saint-Lô 50000 Saint-Lô Dans le cadre de « Nos héritages – Saison 2020/2021 », rendez-vous au théâtre de la ville de Saint-Lô pour assister au spectacle « Guillaume Meurice dans « The Disruptives ». Quatre ex-étudiants d’HEC, anciennement membres du collectif « les Jeunes avec Jean-Pierre Rafarin », décident de se retrouver pour créer le premier groupe de rock macroniste de l’Histoire.

Florence, fille d’un cadre dirigeant d’Universal, Philippe, hipster en free-lance et gérant d’un food-truck, Rémi, néo gauchiste tendance merguez-Kronenbourg et Guillaume, startuper de la Fintech, réussiront-ils à aller au bout de leur projeeeeeeet ? Et vous ? Êtes-vous prêts pour le groove des premiers de cordée ?

Le swag de la start-up nation ?

