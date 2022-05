Théâtre : Guignol et tous ses amis Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Théâtre : Guignol et tous ses amis Pléneuf-Val-André, 12 août 2022, Pléneuf-Val-André. Théâtre : Guignol et tous ses amis Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André

2022-08-12 – 2022-08-12 Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Découvrez les aventures de Guignol, la célèbre marionnette lyonnaise est de passage à Pléneuf-Val-André pour tous les enfants. https://guignoletcie.wixsite.com/accueil?fbclid=IwAR35RsqYpNcjxeMR9It_9vvrLM-xQVap5_kYHT04lwxL1EAJl96GbBvc_z4 Découvrez les aventures de Guignol, la célèbre marionnette lyonnaise est de passage à Pléneuf-Val-André pour tous les enfants. Rue Maréchal Juin Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Rue Maréchal Juin Parc de l'Amirauté Ville Pléneuf-Val-André lieuville Rue Maréchal Juin Parc de l'Amirauté Pléneuf-Val-André Departement Côtes d’Armor

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Théâtre : Guignol et tous ses amis Pléneuf-Val-André 2022-08-12 was last modified: by Théâtre : Guignol et tous ses amis Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 12 août 2022 Côtes-d’Armor Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor