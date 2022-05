Théatre – Grosse embrouille dans l’andouille Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Théatre – Grosse embrouille dans l’andouille Bayeux, 4 juin 2022, Bayeux. Théatre – Grosse embrouille dans l’andouille Bayeux

2022-06-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-04

Bayeux Calvados Bayeux De Patrick Jumel, par Les Gais Lurons

Pièce de boulevard spécialement écrite pour l’occasion, la troupe Les Gais Lurons, de Cheux, vous réserve bien des surprises… Une certitude : Rire et bonne humeur pour tous les publics.

*Organisée par le club Kiwanis, les bénéfices récoltés lors de cette soirée, seront entièrement reversés à des oeuvres sociales à destination des enfants de Bayeux. De Patrick Jumel, par Les Gais Lurons

*Organisée par le club Kiwanis, les bénéfices récoltés lors de cette soirée, seront entièrement reversés à des oeuvres sociales à destination des enfants de Bayeux.

